وقف تدريبات مجندي الخدمة الوطنية احترازياً بسبب «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه «تقرر توقف كل التدريبات العسكرية الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، في مراحل التدريب الأساسي والتخصصي والدورات الإنعاشية، اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر، أما في ما يتعلق بمجندي الخدمة الوطنية في مرحلة الخدمة الفعلية، فيستمر عملهم حسب النظام المتبع في وحداتهم العسكرية».

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن «القرار جاء تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19).

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أعلنت في وقت سابق أن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/‏‏2020 سيتم إلحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية، بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة، داعية جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/‏‏2020 إلى التوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة، للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

- القرار يسري على مراحل التدريب الأساسي والتخصصي والدورات الإنعاشية.