تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني (70 عاماً)، وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وتبين من فحص المخالطين إصابة زوجته (64 عاماً).

وأكدت «الوزارة» أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض، وضماناً لسلامة المجتمع. وحسب الدراسات المتوافرة حتى الآن، والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80% من المرضى يصابون بأعراض خفيفة، كالحمى والسعال، ويتماثلون للشفاء، وأن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2% لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر، أو إذا كان الشخص يعاني أمراضاً مزمنة مسبقاً.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 13 حالة، تم شفاء ثلاث حالات منها أعلن عنها سابقاً.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانات الوطنية كافة. ونصحت الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي، الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي، وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي، والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.