الإمارات تعلن عن حالتين جديدتين مصابتين بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تشخيص حالتين جديدتين، تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر، وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في بيان لها، أن الحالة الصحية للمصابين الجديدين، وهما من الجنسيتين الصينية والفلبينية، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني، واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة، التي تم تفعيلها في المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض، لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الدولة كافة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وأمن واستقرار المواطنين والمقيمين في الدولة.

إلى ذلك، أعلن وزير العمل الفلبيني اعتذاره لحكومة دبي عن الارتباك والقلق اللذين تسبب بهما إعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي، بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أشار إلى عدم إصابة المرأة بهذا الفيروس.