«الصحة» توقع تفاهماً لإطلاق «أكاديمية الصيدلة الافتراضية»

المصدر: دبي - وام

وقعت وزارة الصحة و وقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة «جلاكسو سميث كلاين» (gsk) لوضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين بهدف تعزيز الابتكارات العلاجية لأمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن، وتحسين جودة حياة المرضى، واتباع أساليب الوقاية الصحيحة، وتطوير برامج التدريب لمختصي الرعاية الصحية في مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية، وفق المستجدات العلمية.

تتضمن المذكرة إطلاق «أكاديمية الصيدلة الافتراضية» التي تمثل منصة إلكترونية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، مهمتها توفير المواد التعليمية والأدوات التي يحتاجها الصيادلة لفهم أمراض الجهاز التنفسي وحالاته المختلفة وتطوير منهج متعدد التخصصات لرعاية مرضى الجهاز التنفسي، وعلاجهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى الإطار العام الذي تحدده المعايير العالمية المرعية في هذا المجال.

وقع مذكرة التفاهم في مقر الوزارة بدبي الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات الدكتور يوسف السركال، والمدير العام لشركة «جلاكسو سميث كلاين» - منطقة الخليج العربي، سامح الفنجري.

وأشار السركال إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الابتكار بمجال الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسي ورفع مستوى الوعي الصحي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، ورفع قدرات الأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية من حيث تشخيص المرض وإدارته وعلاجه في إطار تطوير نتائج المؤشرات الوطنية في مجال الأمراض التنفسية والمزمنة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021.

وأضاف أن مذكرة التفاهم مع شركة «جلاكسو سميث كلاين» تتضمن القيام بمجموعة من الأنشطة على مستوى الدولة وتشجيع الابتكار في مجالات تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأمراض الجهاز التنفسي، منها تنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية لأخصائيي الرعاية الصحية والأطباء لمناقشة المستجدات العلمية حول مرض الربو والانسداد الرئوي، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة للارتقاء بنوعية وجودة الرعاية الصحية وتطوير المنظومة الصحية والتأهيل المستمر للكوادر الطبية.

مذكرة التفاهم تتضمن تشجيع الابتكار في مجالات

تقديم الخدمات العلاجية لأمراض الجهاز التنفسي.