"الصحة" تسحب وسيلة طبية قد تسبب الوفاة ودواء بسبب تلوث ميكروبي

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب وسيلة طبية بسبب خلل قد يؤدي إلى وفاة المريض، كما سحبت أيضاَ تشغيلتين من مستحضر دوائي لعلاج نوبات الصرع بسبب تلوث بكتيري.

وأصدرت الوزارة تعميماً بسحب الوسيلة الطبية، (Medfusion 4000 syringe pumps) التي تصنعها شركة Smiths medical ASD, Inc.، والوسيلة هي مضخة حقن لتوصيل الدم ومنتجاته، أو الأدوية التي توصف بوصفة طبية إلى المريض تحت المراقبة، وأشارت إلى أن سبب السحب هو إمكانية توقف الإنذار عن العمل وبالتالي انقطاع العلاج وهو ما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم استخدام هذه الوسيلة الطبية وإعادتها إلى المورد.

ووجهت الوزارة في تعميم آخر صدر أخيراً، بسحب تشغيلتين من المستحضر الدوائي levetiracetam oral solution 1000 mg/ml الذي تنتجه شركة lannett company, Inc..

وأوضح التعميم أن التشغيلتين المراد سحبهما هما 2190A , 2191A بسبب التلوث الميكروبي، وأن هذا المستحضر الدوائي يستخدم في علاج النوبات الجزئية للصرع التي تحدث بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم من شهر واحد أو أكثر.

وطالبت الوزارة جميع المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، بالالتزام بما جاء في التعاميم، حماية لسلامة المرضى.