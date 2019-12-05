أطباء: فيديو علاج «السكري» بالفواكه مضلّل وادعاءاته غير مسندة علمياً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذر أطباء ومختصون في مرض السكري من فيديو علاج السكري الذي تم تداوله، أخيراً، على نطاق واسع، لشخص يقدم طريقة جديدة لعلاج «السكري»، بالإكثار من تناول الفاكهة، مؤكدين أن محتوى الفيديو مضلل وغير مثبت علمياً، وطالبوا المرضى بمراجعة الأطباء المختصين والجهات الرسمية قبل اتباع مثل هذه الطرق العلاجية.

جاء ذلك في إطار التعليق على مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعلن عن طريقة علاجية مبتكرة، للقضاء على مرض السكري نهائياً، تقوم على اعتماد المريض على الفاكهة مصدراً للسكر، والبعد عن سكر «الغلوكوز».

وأكد الأطباء أن محتوى الفيديو خالٍ تماماً من أي أدلة علمية يمكن الاستدلال بها أو الاعتماد عليها، مؤكدين أن مثل هذه الادعاءات يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً للمرضى، في حال اتبعوها دون إشراف طبي، أو الرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد منها قبل اتباعها.

وأكدت استشارية الغدد الصماء والسكري في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورة نوال المطوع، أن محتوى الفيديو مضلل، وغير علمي، وقد يسبب مضاعفات صحية لمرضى السكري في حال الانقياد وراءه.

وذكرت أن أجهزة القياس في الأساس لا تتعرف إلى سكر الفواكه «فركتوز»، كما أن مرضى السكري لا يمكن تناولهم الفاكهة دون نسب محددة، خصوصاً أن بعض أنواعها قد يسبب ارتفاعاً في السكر بشكل كبير، ودعت إلى علاج المرض بالتواصل مع الطبيب المختص، وأخصائي التغذية الذي يحدد الغذاء المناسب والنسب المحددة منه.

وحذر استشاري طب الأسرة بمستشفى الزهراء في دبي، الدكتور عثمان اللبان، من خطورة الانقياد وراء مثل هذه الطرق العلاجية المضللة، التي لا يوجد مرجع علمي يمكن الاستناد إليه في قبولها واعتمادها.

ولفت إلى أن التعامل مع مريض السكري لابد أن يكون بأسلوب علمي مدروس من قبل الطبيب المختص، خصوصاً أن لكل حالة مرضية خصوصيتها، وتتطلب خططاً علاجية خاصة.

وقال إن محتوى الفيديو المتداول مبهم وغير واضح، حيث دعا مرضى السكري إلى الاعتماد على الفاكهة لفترة من الزمن، مدعياً أن ذلك قد يشفيه من «السكري»، مؤكداً أن الأطباء يسمحون لمريض السكري بتناول الفاكهة بنسب محددة في الأساس ضمن خطط العلاج، فكيف يسمح بتناولها بشكل عشوائي.

من جهتها، أكدت مديرة إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، وفاء عايش، أن محتوى الفيديو المتداول خالٍ تماماً من أي إثباتات علمية، الأمر الذي يجعله كلياً غير معترف به، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر قيمة الفاكهة، إلا أن الإسراف منها في الوقت نفسه قد يسبب مضاعفات صحية خطرة، خصوصاً لمرضى السكري.

وطالبت المرضى قبل اللجوء إلى أي طريقة علاجية بالبحث عن الأبحاث والأسانيد العلمية التي وراءها، وتعاميم المنظمات الصحية الدولية المعتمدة حولها، خصوصاً أن الاعتماد على مثل هذه الطرق دون إشراف طبي أو التأكد من فاعلتيها، قد تنتج عنها مشكلات صحية خطرة.

طبيب يجري اختبارات على عينة من دمه

انتشر مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطبيب من جنسية دولة آسيوية، يجري اختباراً على عينة دم قاس نسبة السكر بها فكانت 160، وحينما أضاف إليها سكر الغلوكوز تجاوزت النسبة 500، وفي الوقت الذي أضاف إليها سكر الفاكهة «فركتوز» انخفضت العينة من 500 إلى 109، مدعياً أن مريض السكري في حال أكثر من أكل الفواكه سينخفض معدل السكر في دمه، ولن يعاني المرض، حيث يزيل سكر الفركتوز سكر الغلوكوز من الدم وينهي المرض.

الأطباء يسمحون لمريض السكري بتناول الفاكهة بنسب محددة ضمن خطط علاجية.