«الصحة»: إجراءات قانونية تجاه مركز «تجميل الرجال»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مركز التجميل، صاحب الفيديو الإعلاني الذي أثار الرأي العام، أخيراً، وأكدت أنها تنفذ حملات تفتيشية لمراقبة الإعلانات الصحية على مستوى الدولة على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أنها تتعامل مع الإعلانات الصحية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن نظام الإعلانات الصحية، الذي يلزم كل جهة ترغب في الإعلان عن أي خدمة صحية تقدمها داخل الدولة، بضرورة الحصول على موافقة الوزارة، كشرط أساسي لبث الإعلان إلى الجمهور.

وأكدت الوزارة وجود مفتشين يعملون على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مهمتهم التدقيق ومراقبة الإعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفة.

وأثار مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، استياءً كبيراً بين رواد مواقع وسائل الاجتماعي، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات، لاسيما أن الإعلان أظهر صبياً بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل، بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

ولاقى المقطع الإعلاني الذي نشرته إحدى عيادات التجميل في الدولة، ردود فعل غاضبة، من قبل فئات المجتمع كافة، مطالبين الجهات المعنية بتطبيق أقصى العقوبات تجاه المسؤولين عنه، واعتبروه منافياً لقيم وعادات المجتمع الإماراتي.

وفي الوقت الذي اعتذرت فيه الطبيبة المسؤولة عن الإعلان، أكد مغردون أن الاعتذار في مثل هذه المخالفات غير كافٍ، مؤكدين على ضرورة المحاسبة القانونية بتهمة الإساءة لعادات وتقاليد المجتمع.

• نظام الإعلانات الصحية يلزم بضرورة موافقة الوزارة.