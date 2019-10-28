89 ألف مواطن مؤمَّن عليهم لدى 1362 جهة عمل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم لدى الصندوق، بلغ 88 ألفاً و997 مواطناً ومواطنة، شكّلت نسبة الذكور منهم 56%، مقابل 44% من النساء، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم الجدد لدى الصندوق خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 940 مؤمناً عليه جديداً.

وذكر الصندوق في النشرة الإحصائية ربع السنوية، الصادرة أخيراً أن القطاع الحكومي يشكّل النسبة الأكبر من القوى العاملة المواطنة في الإمارة، والمسجلة لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 58 ألفاً و211 مواطناً ومواطنة، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم لدى القطاع شبه الحكومي 22 ألفاً و526 مواطناً ومواطنة، بينما بلغ عدد المؤمن عليهم بالقطاع الخاص 8 آلاف و260 مواطناً ومواطنة.

وبيّنت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغت نحو 1362 جهة عمل حكومية وشبه حكومية وخاصة، كما بلغ متوسط سن المؤمّن عليهم 35 سنة، فيما بلغ متوسط سنوات الخدمة ثماني سنوات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي أعداد المتقاعدين في أبوظبي، بلغ 11 ألفاً و947 متقاعداً ومتقاعدة، بينهم 9558 من الذكور، مقابل 2389 من النساء، فيما تمثل نسبة المتقاعدين الأحياء 69% من إجمالي المتقاعدين، بينما بلغت نسبة المتقاعدين المتوفين 31% من إجمالي المتقاعدين.

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغت أعداد المتقاعدين الجدد خلال الربع الثالث من العام الجاري، 234 متقاعداً، منهم 185 في القطاع الحكومي، و38 متقاعداً في القطاع شبه الحكومي، و11 متقاعداً في القطاع الخاص.

- إجمالي أعداد

المتقاعدين في

أبوظبي، بلغ 11 ألفاً

و947 متقاعداً

ومتقاعدة.