360 طالباً يستفيدون من برنامج الرعاية الصحية في «كليفلاند»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أفاد مستشفى كليفلاند أبوظبي، بأنه نظم 11 دورة تدريبية ضمن برنامج تدريب الطلبة المتفوقين على تخصصات الرعاية الطبية، استفاد منها 360 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية في مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة، وذلك لتشجيعهم على اتخاذ القرار بشأن أهدافهم المهنية المستقبلية.

وتفصيلاً، أعلن مستشفى كليفلاند كلينك، عن استقطاب برنامج تدريب طلاب المدارس الثانوية في المستشفى، خلال الإجازة الصيفية، نحو 100 طالب متفوق من المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في أبوظبي، وذلك على ثلاث دفعات، حيث تم تدريب الطلبة في 13 قسماً بالمستشفى بهدف اطلاعهم بشكل مباشر على ظروف العمل في مختلف مهن الرعاية الصحية.

وأكد أن البرنامج حقق نجاحاً منذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات، حيث يحظى بإقبال كبير وسط الطلبة، إذ يتيح لهم أفضل فرصة لاستغلال العطل المدرسية بطريقة مفيدة، ويشجعهم على اتخاذ القرار بشأن أهدافهم المهنية، لافتاً إلى أن 360 طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج منذ انطلاقه.

وقال رئيس الموارد البشرية في المستشفى، نزار لقمان، إن «المستشفى يلتزم بتطوير قوى عاملة مستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وبدأنا نلمس نتائج الجهود التي نبذلها لتوعية الشباب وتشجيعهم على اتخاذ مساراتهم المهنية في قطاع الرعاية الصحية»، مشيراً إلى أن المستشفى لديه مجموعة من البرامج المماثلة التي تستهدف الشباب الإماراتي على جميع المستويات والأصعدة المهنية، بما في ذلك برامج الامتياز والإقامة. وأضاف: «من خلال المشاركة في البرنامج، يحظى الطلبة بمجموعة واسعة من الفرص التي تتضمن مرافقة الكوادر الطبية أثناء أداء مهامهم، والمشاركة في الجولات على المرضى، ومشاهدة الإجراءات الطبية والتعرف الى أحدث التقنيات، مثل الروبوتات، والاطلاع على النشاطات التشغيلية والإدارية».

وأكد لقمان أن الطلبة خلال هذه الفترة يكتشفون الوظائف التي يفضلونها ضمن المجموعة الواسعة من فرص العمل التي يوفرها لهم قطاع الرعاية الصحية، فيجد البعض أنفسهم في الوظائف التي تتضمن التواصل المباشر مع المرضى، فيما ينجذب آخرون إلى الأبحاث أو تكنولوجيا المعلومات أو العمل في المختبرات أو الصيدلية.

وأكد المستشفى تنفيذه أربعة برامج تدريبية بخلاف برنامج تدريب طلبة الثانوية، حيث حصل المستشفى على اعتماد دائرة الصحة في أبوظبي بصفته مستشفى تعليمياً من المستوى الأول، ما مكّنه من طرح برامج تعليمية وتدريبية أساسية، تشمل: التدريب الطبي العملي، والإلحاق الإكلينيكي (تدريب طبي ميداني)، وتدريب الامتياز، والتطوع البحثي.