«الصحة» تسحب تشغيلة من دواء إمساك للأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب تشغيلة واحدة من مستحضر دوائي، يُستخدم دواء مليناً لعلاج حالات الإمساك للبالغين، بعدما تبين وجود خطأ على الملصق الخارجي، حيث يحتوي عبارة «للأطفال» بدلاً من «للبالغين»، ما يتسبب في استخدام جرعة البالغين للأطفال، ويؤدي إلى إعطاء جرعة مضاعفة للطفل قد تتسبب في حدوث آثار جانبية.

وطلبت الوزارة في التعميم من المورّد سحب تشغيلة «0093» من المستحضر الدوائي «Laxocodyl suppositories10mg»، الذي تُنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» على شكل تحاميل، من القطاعين العام والخاص، وطلبت من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدامه إن وُجد لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفه وإعادته للمورّد، علماً بأن الدواء مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وناشدت الوزارة أفراد المجتمع، عدم استخدام التشغيلة المذكورة من المنتج، والتخلص منها مع ضرورة مراجعة الطبيب، أو ممارس الرعاية الصحية (الصيدلي)، لوصف بدائل أخرى، أو استخدام تشغيلات أخرى من المنتج. وأوضحت أن التعميم الموجه إلى مديري المناطق الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، وإلى مديري الصيدليات الحكومية والخاصة، جاء بناء على القانون الاتحادي رقـم (4) لسنة 1983، بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وعلى القرار الوزاري رقم (366) لسنة 2010 بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية.

وتؤكد الوزارة أنها تراقب المصانع الدوائية المحلية، وفي حال التنبيه بأي تحذير يتعلق بالأدوية، تقوم على الفور بإصدار تعميم لكل الجهات الصحية والمعنية، بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها حفاظاً على صحة المجتمع.