شرطة أبوظبي تحذّر الجمهور من مخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت شرطة أبوظبي فعاليات توعية للجمهور في مركز العين مول التجاري، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات»، وذلك بمشاركة عدد من الإدارات الشرطية وجهات محلية في العين.

وشارك قسم الطوارئ والسلامة العامة في منطقة العين بتقديم إرشادات حول كيفية التعامل في حالات الطوارئ، وتوعية الأهالي بأهمية مراقبة أبنائهم، كما قدم أستاذ العلم الجنائي المشارك بكلية القانون جامعة العين، الدكتور إبراهيم القطاونة، محاضرة عن مخاطر المخدرات، وأهمية توعية شرائح المجتمع حول هذه الآفة.

وافتتح رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة منطقة العين في قطاع الأمن الجنائي، المقدم سيف حسن المنصوري، المعرض التوعوي عن مخاطر المخدرات، بحضور رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، المقدم بهيان حمد العامري، وعدد من الضباط والأفراد.

وشاركت في المعرض مديرية شرطة منطقة العين، ومراكز إدارة الدعم الاجتماعي، والعلاقات العامة، وقسم مكافحة المخدرات، وإدارات الطوارئ والسلامة العامة، والخدمات الطبية، والشرطة المجتمعية، والشرطة السياحية، والمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومسرح الجريمة، والتفتيش الأمني k9، ومرور العين، وجامعة الإمارات.

وأكد الرائد محمد ناصر الكتبي، من مراكز الدعم الاجتماعي، اهتمام شرطة أبوظبي في التصدي لآفة المخدرات، وتثقيف الأسر من مخاطر الإدمان، مشيراً إلى أن المراكز تنظم حملات ومحاضرات تثقيفية على مدار العام، لتوعية طلبة المدارس والجامعات بمخاطر الآفة.

وقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، الرائد محمد سليم العامري، إن الخطط والبرامج المتكاملة أسهمت في إيجاد أفضل وأنجح الوسائل للحد من المخدرات.