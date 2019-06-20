«السلامة الغذائية» تغلق محل أسماك لخطورته على الصحة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بإغلاق إداري بحق منشأة غذائية «الصياد لشوي الأسماك» في سوق السمك بميناء أبوظبي، لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، بأن الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على المخالفات، وعدم التزام المسؤول ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، لافتاً إلى أن القرار سبقه توجيه مخالفتين للمنشأة في فبراير وأبريل الماضيين.

وأوضح القاسمي أن المخالفات التي أدت إلى الإغلاق الإداري تمثلت في تحضير الأغذية بكميات كبيرة تتعدى الطاقة الاستيعابية للمنشأة، واستخدام حاويات حفظ الأغذية الخام كأسطح للتحضير، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم صيانة الثلاجة، وتخزين المواد الغذائية بصورة خاطئة تعرضها للتلف، إلى جانب عدم التزام مسؤول المنشأة ببنود المخالفات، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأشار القاسمي إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة، يأتيان في إطار الجهود التفتيشية للهيئة، لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في أبوظبي.