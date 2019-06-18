«صحة» تتولى إدارة المشارح في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة عن نقل مهام إدارة المشارح التابعة لها، وضمها ضمن اختصاص شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وأوضحت الدائرة أن شركة «صحة» ستتولى إدارة جميع مشارح مدينة أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة والكائنة في المنشآت الصحية التالية: مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مستشفى العين، مستشفى مدينة زايد، ومستشفى دلما.

وأكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن جاهزيتها للقيام بمهام إدارة المشارح في إمارة أبوظبي، في ظل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وتقنية وفنية وكوادر على درجة عالية من الكفاءة للقيام بهذه المهمة.