شرطة الشارقة تحصن الشباب من المخدرات بالتوعية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نفّذت إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، برامج توعية للوقاية من المخدرات، ونشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع، حيث استهدفت التجمعات الشبابية خلال البطولة الرمضانية، وتضمن البرنامج رسائل توعية بين أشواط المباريات، وتوزيع مطويات تتضمن نصائح للوقاية من المخدرات.

وأكد رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمناطق الخارجية، المقدم خميس محمد النقبي، أهمية الوجود الميداني في التجمعات الشبابية، لتوصيل رسائل توعية حول مكافحة آفة المخدرات والتثقيف بآثارها المدمرة.

وأوضح أن البطولات الرمضانية لها حضور جماهيري أغلبه من فئة الشباب، مؤكداً نجاح التجربة بالتواصل المباشر والتعريف بمخاطر المخدرات وأثرها في حياة الإنسان، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة الشارقة، في وضع خططها الهادفة إلى التصدي لآفة المخدرات، وتعزيز الأمن والطمأنينة في المجتمع، والتوعية بضرورة استغلال أوقات الفراغ لدى النشء بنشاطات رياضية وثقافية مفيدة، للإسهام في غرس القيم الحميدة وترسيخها في نفوس الشباب، لتكون وقاية لهم من تعاطي المخدرات.