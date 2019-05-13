خطة شاملة للتبرع بالدم في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الصحة في دبي، من خلال مركز دبي للتبرع بالدم، عن خطتها المتعلقة بتوفير كميات الدم الكافية للمرضى خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مختلف الجهات والأفراد والمؤسسات الخيرية والأهلية في الإمارة، لتفادي وجود أي نقص في الدم ومكوناته، وضمان الاستجابة القصوى للحالات الطارئة في مستشفيات القطاعين العام والخاص.

وتتضمن الخطة التي ستستمر طوال شهر رمضان تكثيف حملات التبرع بالدم، وزيادة ساعات العمل في المركز، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنظيم الحملات المشتركة للتبرع بالدم.

وقالت رئيس مركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، إن المركز الذي يجمع أكثر من 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، وضع خلال شهر رمضان خطة تتضمن تقسيم وتمديد ساعات العمل، بحيث تكون على فترتين، الأولى من الثامنة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، ثم العودة للعمل من الثامنة مساءً إلى الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المتبرعين خلال فترة الإفطار. كما تتضمن الخطة حملات خارجية مكثفة بعد صلاة التراويح، تستهدف رواد المساجد والجمعيات التعاونية من خلال حافلة بنك الدم المتنقلة، طوال أيام رمضان، لتوفير وحدات الدم للمستشفيات ومراكز الهيئة.