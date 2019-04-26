تطبيق «الصيدلية الذكية» في 10 منشآت طبية بأبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيق «الصيدلية الذكية» في 10 منشآت طبية تابعة لـ «صحة»، منها في ست صيدليات خارجية، تشمل مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى الرحبة، ومستشفى توام، ومستشفى العين، ومركز محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي، وأربع صيدليات داخلية، تشمل مستشفى السلع، وغياثي، ومدينة زايد في منطقة الظفرة، ومستشفى الكورنيش في أبوظبي، مشيرة إلى أن عدد الصيادلة العاملين في شركة صحة بلغ 1106 صيادلة، منهم 82 إماراتياً من الجنسين.

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، الدكتور جاريث جوديير، حرص الشركة على تسخير نتائج الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الحديثة لتقديم رعاية صحية متميزة وذات جودة عالية لجميع المتعاملين مع منشآت «صحة».

وأشار، خلال مؤتمر أبوظبي للصيدلة السنوي الرابع، الذي عقد في أبوظبي على مدار يومين، إلى تحقيق المنشآت الطبية التابعة لشركة «صحة» إنجازات طبية مهمة في مختلف المجالات، منها علاج السرطان بالذكاء العلاجي، إضافة إلى العلاج المناعي، والعلاج الهرموني، والعلاج الجيني، والعلاج المركّز، وكذلك علاج السمنة وأمراض الأطفال وزراعة الأعضاء، إلى جانب النقلة النوعية التي حققتها في قطاع الصيدلة، وتعميم «الصيدلية الذكية» على العديد من منشآتها الطبية، التي كان لها نتائج إيجابية مهمة في سرعة ودقة صرف الدواء للمرضى.

وأكدت مديرة إدارة مستلزمات الصيدلة في «صحة»، رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الدكتورة فاطمة البريكي، أن المؤتمر استقطب 54 متحدثاً متميزاً محلياً وعالمياً، بينهم 46 متحدثاً من الإمارات، وثمانية خبراء من جامعات طبية عالمية، ومديرو صيدلة من مؤسسات علمية عالمية، ومؤسسات صحية وهيئات السلامة الدوائية العالمية، من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا ودول الخليج، ما يمثل إضافة نوعية للمؤتمر، ويكسب الحضور خبرات مهمة، إذ يقدم الخبراء خلاصة خبراتهم وأبحاثهم ودراساتهم أمام المؤتمر

واستعرض المؤتمر آخر التطورات في العلاجات الدوائية، حيث قدم مختصون نتائج دراساتهم وبحوثهم، وسلطوا الضوء على الأدوية الحديثة، وتطورات المجموعات العلاجية، والأدوية التي استخدمت لكل مريض، وعرض حالات عولجت، وكيفية علاجها، إلى جانب استعراض حالات عالجتها «صحة»، ما أتاح التعرف إلى الفروق بين الأدوية المستخدمة استناداً إلى بروتوكولات عالمية لتقديم العلاج حسب حالة المريض، وما يتطلبه وضعه الصحي العام. ويهدف مؤتمر أبوظبي للصيدلة السنوي الرابع، إلى تعزيز دور الصيادلة في دعم وتحسين نظام الرعاية الصحية، وزيادة الوعي لديهم من خلال التعرف على آخر الابتكارات والمستجدات في مجالات الصيدلة المتعددة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب شركة صحة بشكل خاص، وأبوظبي بشكلٍ عام في قطاع الصيدلة.

8 مواطنات في «الصيدلية السريرية»

استعرض رئيس برنامج الإقامة في الصيدلية السريرية، الدكتور فارس المصري، تجربة شركة «صحة» في برنامج الإقامة في الصيدلية السريرية، مشيراً إلى أن «التحضير للبرنامج بدأ منذ أربع سنوات، في حين بدأ التطبيق الفعلي قبل عامين، إذ اختارت شركة (صحة) ثماني إماراتيات للالتحاق بالبرنامج في كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام بالعين، بهدف توفير بيئة متكاملة في التعليم والتدريب».