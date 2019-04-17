إغلاق مطعم في مصفح بسبب الحشرات والأغذية المكشوفة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قرار إغلاق إدارياً، بحق منشأة غذائية (مطعم ميدين)، في منطقة مصفح، نظراً لمخالفتها قانون الغذاء، ونظراً لخطورتها على الصحة العامة لوجود حشرات وأغذية مكشوفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المهندس ثامر راشد القاسمي، أن تقرير الرقابة الغذائية في الهيئة، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار حصول المنشأة على المخالفات، وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقاً، إلى جانب عدم التزام المنشأة باتخاذ الإجراءات التصحيحية، وتكرار بنود الإنذارات والمخالفات بصورة مستمرة، وعدم التزامها بالحفاظ على المستوى الصحي، ما يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وكشف القاسمي عن أبرز الأسباب التي أدت لاتخاذ قرار الإغلاق الإداري، والتي تمثلت في عدم التزام المنشأة بنظافة المخزن وتكديس الخضار والأغذية على أرضية المخزن، وعدم مراعاة المنشأة لضوابط الحفاظ على سلامة الأغذية المطبوخة، حيث رصدت الهيئة تخزينها في درجة حرارة الغرفة بشكل مكشوف، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات، ومخالفات أخرى تم رصدها خلال زيارة المتابعة التي نفذتها الهيئة أمس.

وأوضح أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها أسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق سبقه توجيه أربع مخالفات، خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وفبراير وأبريل من العام الجاري، إلى جانب توجيه إنذارين نهائيين في فبراير ومارس من العام الجاري.

وناشد القاسمي الجمهور التواصل مع الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم.