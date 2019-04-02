بلدية دبي تشترط تعيين مشرفين صحيين في مقاصف المدارس

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

طالبت بلدية دبي الجهات المعنية بالتغذية في جميع مدارس الإمارة بتعيين اثنين من المشرفين الصحيين في مقصف كل مدرسة، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للطلبة.

وأكدت البلدية، في تعميم صادر عن إدارة سلامة الغذاء، ضرورة تعيين مشرف صحي رئيس من قبل متعهد المقصف كمسؤول عن سلامة الأغذية والتغذية في المدرسة، إضافة إلى ضرورة أن يمثل المدرسة مشرف صحي ثانٍ، تكون لديه الكفاءة لمراجعة متطلبات شروط السلامة الغذائية.

وأفاد التعميم بأنه عند تعاقد المدرسة مع مركبة بيع أغذية في أي فعالية تقيمها المدرسة، يجب التأكد من حصول الشركة المالكة للمركبة على تصريح من إدارة سلامة الغذاء بالبلدية.

وشدّد على ضرورة الالتزام بمتطلبات سلامة الأغذية الواردة في نظام سلامة الغذاء الصادر عن البلدية عام 2013، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات الواردة في النسخة الثانية من دليل متطلبات الأغذية والتغذية في مدارس دبي، الصادرة عام 2017.

وهدف التعميم الموقع باسم مدير إدارة سلامة الغذاء بالبلدية، المهندسة إيمان البستكي، إلى توفير بيئة تعليمية صحية وإيجابية، تضمن صحة أطفال المدارس وسلامتهم.

وشدّدت البلدية في دليل متطلبات الأغذية والتغذية في مدارس دبي، الذي أصدرته بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي على ضرورة أن تكون مساحة المقصف المدرسي كافية لتخزين وعرض المواد الغذائية، وأن يكون المقصف بعيداً عن دورات المياه ومجاري التصريف، وأن يكون بناؤه مانعاً لدخول الغبار أو تسرب المياه أو دخول الحشرات، وأن تكون الأسقف خالية من التصدعات والشقوق، وأن تكون الإضاءة والتهوية كافيتين، وألا تزيد درجة حرارة المقصف عن 25 درجة، مع توفير برادات كافية لحفظ المواد الغذائية المبردة، كالحليب والعصير.