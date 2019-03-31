" الصحة " تحذر من 6 مستحضرات عشبية تضر بالكبد

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة من استخدام 6 مستحضرات عشبية قد تسبب ضررا بالكبد، وطالبت وزارة التغير المناخي والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وبلدية دبي، بضرورة اتخاذ ما يلزم تجاه هذه المنتجات .

وحسب الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري فإن قائمة المستحضرات العشبية تضم دواء An shen Ding zhi Wan المستخدم لعلاج الاكتئاب والقلق، ودواء Tian na gou teng yin، المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ودواء Jiang zhi jiao Nang، لعلاج ارتفاع نسبة الدهون في الجسم والوزن الزائد، ودواء Shou Wu Sheng Fa، المستخدم كمقوي للكبد والكلى والدورة الدموية، وهذه الأدوية للشركة المصنعة Herbal International Pty Ltd.

وحذرت الوزارة أيضاَ من منتجين من المستحضر العشبي Shui an and yang xue sheng fa capsules، للشركة المصنعة Shen Neng Herbal Medicines group Pty Ltd، لاحتمال تسببها بأضرار للكبد، لاحتوائهما على المادة العشبية Fallopia multiflora.