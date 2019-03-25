"الصحة" تحذر من دواء لعلاج الحموضة وعسر الهضم بسبب مشاكل في التصنيع

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام دواء مضاد الحموضة وعسر الهضم بسبب مشاكل في جودة التصنيع.

وحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، حذرت الوزارة في تعميم لها صدر اليوم من تشغيلة دوائية من المستحضر الطبي Sodium Bicarbonate 325mg Tanlet، من إنتاج شركة Alfa Vitamin، المستخدم كمضاد للحموضة والتخفيف من الحرقة وعسر الهضم، وذلك بسبب مشكلة في الجودة تمثلت في وجود نقاط سوداء على أقراص المستحضر .

وحسب التعميم تحمل التشغيليتان المحظورتان، رقم 28829 و رقم 28830.

وخاطبت الوزارة في تعمميها كافة المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والصيادلة ومساعدي الصيادلة، والصيدليات الحكومية والخاصة، باتخاذ ما يلزم في حال اكتشاف إحدى التشغيليتين المذكورتين .