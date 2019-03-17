" الصحة " تسحب دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم قد يسبب السرطان

المصدر: وجيه السباعي – دبي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلتين من المستحضر الدوائي " Zargo 100mg “losartan Potassium”" المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائهما على شوائب قد تسبب السرطان.

وبحسب التعميم الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري قامت الوزارة بسحب تشغيليتن من المستحضر الدوائي " Zargo 100mg “losartan Potassium”" المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائهما على شوائب قد تسبب السرطان، وذلك بناء على السحب الطوعي الذي قامت به الشركة المصنعة للدواء، بعدما أفادت تقارير باحتمالية وجود شوائب تصنف بالكميائية، يحتمل أن تكون مسرطنة .

وأكدت الوزارة أن المنتج مسجل لدى إدارة الدواء لديها لذا طالبت الشركة المصنعة بسحب التشغيلتين من القطاعي العام والخاص، وطالبت كافة ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدامهما، كذلك طالبت كافة الصيدليات بالتوقف عن صرف التشغيلتين .

وحسب التعميم تحمل التشغيلتين اسم " Zargo 100، LPF 18001& LPF 18002"