«تدوير» تكافح 8 ملايين بؤرة آفات صحية في أبوظبي العام الماضي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشف مركز إدارة النفايات أبوظبي (تدوير)، عن نجاحها في مكافحة ثمانية ملايين بؤرة تكاثر لآفات الصحة العامة خلال العام الماضي، وتلقت أكثر من 77 ألف طلب مكافحة مجانية من الجمهور تم تنفيذها جميعاً، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي وضعت ميزانية 71 مليون درهم سنوياً لمكافحة الآفات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خاص بإعلان استضافة أبوظبي مؤتمر آفات الصحة العامة في الشرق الأوسط، الذي سيقام في 9 و10 أبريل المقبل، بمشاركة 300 خبير عالمي، وبالتعاون مع الجمعية الوطنية لإدارة الآفات بالولايات المتحدة الأميركية، وشركة «إيكوفار» المتخصصة بالحلول المستدامة لمكافحة آفات الصحة العامة.

وقال مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»، محمد المرزوقي، إن تدوير حققت نجاحات كبيرة خلال عام 2018، في مكافحة الآفات الناقلة للحشرات، حيث بلغت نسب الإصابة بالآفات الناقلة للأمراض في أبوظبي 4.8% للصرصور الأميركي، و6.7% للقوارض، و1.6% للذباب، و1% للبعوض، مشيراً إلى تنفيذ عمليات مكافحة الحشرات في مصارف تصريف مياه الأمطار كل 15 يوماً، فيما يتم عمل مكافحة لفتحات الصرف الصحي مرة شهرياً.

وتابع أن تدوير ستكشف خلال المؤتمر عن ابتكارات جديدة في أنظمة المكافحة، ستغير شكل وطريقة مكافحة آفات الصحة العامة، مشيراً إلى أن المؤتمر يستعرض أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في مكافحة آفات الصحة العامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيكوفار - الشريك المنظم، هاني شحادة، «تكمن أهمية هذا المؤتمر الدولي في توفير فرصة مثالية للمعنيين، للاطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بمكافحة آفات الصحة العامة، مشيراً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة فريدة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف، كونه يجمع نخبة من المتخصصين والمحترفين العالميين في قطاع آفات الصحة العامة، للمساعدة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة».

الأساليب الوقائية الآمنة

أكد مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»، محمد المرزوقي، أن مؤتمر آفات الصحة العامة يأتي توافقاً مع توجيهات القيادة في تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الصحة العامة، حيث نتطلع من خلال هذا الحدث العالمي إلى تعزيز دور (تدوير) في خلق منصة لمكافحة آفات الصحة العامة مع الشركاء من داخل الدولة وخارجها، إذ يقدم «مؤتمر آفات الصحة العامة» منصة نموذجية لتعريف العاملين في هذا القطاع بالممارسات الحديثة والأساليب الوقائية الآمنة والصديقة للبيئة، في مكافحة آفات الصحة العامة.