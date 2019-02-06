انطلاق «المسح الصحي» في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ هيئة الصحة في دبي اعتباراً من اليوم تنفيذ مشروع المسح الصحي لإمارة دبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، بهدف التعرف إلى الواقع الصحي في الإمارة والتغيرات والاتجاهات التي طرأت عليه منذ عام 2014 ضمن استراتيجية دبي وتوجهاتها وأهدافها الرامية إلى توفير نموذج صحي عالمي يحتذى.

ويستهدف المشروع الذي يستمر 40 يوماً نحو 3000 أسرة مواطنة ومقيمة في الإمارة، إضافة إلى التجمعات العمالية، للتعرف إلى المؤشرات التي تعكس مدى جودة تقديم الخدمات الصحية والحالة الصحية لسكان الامارة، وانتشار الأمراض المزمنة، ومدى انتشار السمنة بين الأطفال والبالغين وكبار السن، والتعرف إلى بعض المؤشرات التي تقيس مدى الوعي بالأمراض النفسية، ومؤشرات أنماط الحياة، وتغطية التطعيمات والإنفاق على الصحة، للمساعدة في اتخاذ القرارات وبناء الاستراتيجيات المناسبة التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الصحي وتعزيز التنمية الشاملة بإمارة دبي.

وقال المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، إن الهيئة تعتبر المسح الصحي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تعتمد عليها في بناء وصياغة برامج وخطط التطوير، وقراءة المستقبل وتقييم متطلبات المجتمع المتنامية من الخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة.

وأكد أن الاتجاهات العالمية الحديثة والمؤسسات الصحية الناجحة تعتمد في صناعة قراراتها وإعداد استراتيجيتها على المسوحات الميدانية التي تعكس الحالة الصحية للسكان، وأن هذه المنهجية العلمية هي المنطلق الأساس للهيئة لدعم الأمن الصحي، وهي جزء رئيس من سياستها ومبادئها التي تؤكد من خلالها أن المجتمع وأفراده محور التطوير وهدفه، وصولاً إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وثمن دور مركز دبي للإحصاء الذي وصفه بالشريك الرئيس والمهم للهيئة، مشيداً بجهوده المبذولة في التعرف إلى اتجاهات السكان وأنماط الحياة وأساليب المعيشة والأوضاع الصحية، وغير ذلك من المبادرات المشتركة التي تنفذها الهيئة بالتعاون المثمر مع المركز. ودعا القطامي المستهدفين من الحملة الى التجاوب مع المتخصصين بإجراء المسح وتفهم دورهم وأهمية ما يقومون به من جميع البيانات والمعلومات، مؤكداً أن المعلومات الصحيحة هي الأساس في تبني مشروعات التطوير، التي ترمي إلى توفير أفضل سبل الرعاية الصحية للجميع. ويتضمن المسح فحوصاً طبية ميدانية لقياس ضغط الدم والطول والوزن، إضافة الى سحب عينات دم لقياس مستوى السكري في الدم من خلال طاقم تمريضي متخصص ومؤهل من ممرضي هيئة الصحة في دبي.