4.7 ملايين شخص يستفيدون من منظومة الضمان الصحي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت هيئة الصحة في دبي تجاوز عدد المستفيدين من منظومة الضمان الصحي في الإمارة أربعة ملايين و700 ألف شخص، يمثلون شرائح وفئات المجتمع المختلفة. وأعلنت عن توجّهها لتنفيذ حزمة من أعمال التطوير التي تخص خدماتها الطبية التي توفرها للمواطنين على وجه التحديد، موضحة أنها اتخذت إجراءات عدة لتعزيز برنامج تأمين «سعادة» الموجّه للمواطنين، من بينها إسناد تنفيذ البرنامج لشركة «نيرون»، التي ستتولى عملية التغطية الشاملة لرعاية المواطنين طبياً.

جاء ذلك خلال توقيع الهيئة في مقرها، أمس، مذكرة تفاهم تقضي بتولّي شركة «نيرون» تغطية التأمين الصحي للمواطنين، مع سعي الشركة والتزامها بتوفير أفضل الباقات التأمينية التي تحقق للمواطنين السعادة والراحة خلال مراحل تعاملهم وتردّدهم على أيٍّ من المنشآت الطبية.

وأكد المدير العام للهيئة، حميد محمد القطامي، أن برنامج «سعادة» وفّر تغطية تأمينية متكاملة للمواطنين الذين لا يستفيدون من أي برنامج صحّي حكومي آخر تابع لإمارة دبي، كما قدم البرنامج خدمات تشخيصية ووقائية وعلاجية على درجة عالية من الجودة، وضمن شبكة واسعة تضم عدداً كبيراً من مقدمي خدمات الرعاية الصحّية في القطاع الخاص، إضافة إلى الخدمات المتوافرة في منشآت الهيئة الطبية.