«صحة دبي»: خطة لتقليص زمن مواعيد انتظار المرضى

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تنفذ خطة لعلاج طول فترة انتظار المرضى لمواعيدهم في الأقسام التخصصية في مستشفياتها ومراكزها، لتصل إلى أسبوع كحد أقصى، خلال عام، ترتكز على زيادة فترات العمل والكادر الطبي، وإضافة فترة تشغيل مسائية إلى جانب الصباحية، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في الهيئة، الدكتور يونس كاظم.

وأوضح كاظم أن الهيئة عملت، ضمن خطتها، على وضع حد لمشكلة عدم التزام المرضى بالمواعيد، حيث كانت تقدر بـ41%، ثم تراجعت تدريجياً لتصبح 30%، إلى أن وصلت الآن إلى 14%، ولاتزال في تراجع مستمر، مشيراً إلى أن طول فترة الانتظار كان أبرز أسباب عدم التزام المرضى بمواعيدهم.

ولفت إلى أن فترة انتظار المرضى لمواعيدهم في مستشفى راشد، على سبيل المثال، كانت تصل إلى 41 يوماً، إلا أنها تراجعت الآن لتصل إلى 29 يوماً، وفي مستشفى لطيفة كانت تصل إلى 54 يوماً، وأصبحت الآن 22 يوماً انتظاراً كحد أقصى، وأكد أن الهيئة تستهدف الوصول لأسبوع زمن انتظار للمرضى في كل مراكزها وعيادتها التخصصية خلال عام، فيما يتمكن المريض من تحصيل موعد في العيادات العامة التابعة للهيئة خلال يوم عمل واحد. وأكد أن كل متعاملي مستشفيات الهيئة سيشعرون بتحسن تدريجي، في مواعيد الانتظار خلال الفترة المقبلة، نتيجة جهود الهيئة في هذا الشأن.

يذكر أن كثيراً من المتعاملين مع مستشفيات هيئة الصحة في دبي، شكوا سابقاً طول فترة انتظارهم لتحصيل موعد في العيادات والمراكز التخصصية، تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر، الأمر الذي كان يدفعهم إلى الذهاب إلى القطاع الخاص عوضاً عن هذه المراكز، وطالبواً الهيئة بضرورة حل هذه المشكلة جذرياً، حيث إن الأمراض لا يمكن أن تنتظر كل هذه الفترة.

وأكد كاظم أن الهيئة مقبلة على مرحلة كبيرة من التطوير والتحديث، للخدمات والتجهيزات الطبية، بهدف توفير أفضل طرق العلاج للمواطنين والمقيمين في دبي، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.