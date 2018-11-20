6 مليارات درهم قيمة أصول «صحة دبي» وممتلكاتها

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي عن خطة لتنمية مواردها المالية، وترشيد نفقاتها مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، وفق المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك أحمد النعيمي، الذي أوضح أن أصول الهيئة وممتلكاتها وفق آخر حصر بلغت 164 ألف أصل، بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات درهم.

وأوضح النعيمي لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة انتهت أخيراً، من تقييم وحصر كل أصولها وممتلكاتها التي تشمل الأبنية والأراضي والمعدات الطبية، والتي بلغ عددها 164 ألف أصل، بنسبة زيادة تقدر بـ6.5% عن العامين السابقين «2016-2017»، وذلك نتيجة حصر أصول جديدة لم تكن مسجلة من قبل، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مرحلة ثانية من عملية تقييم مبانيها خلال الربع الثاني من العام المقبل، الأمر الذي يسهم في رفع القيمة المالية لأصول الهيئة وممتلكاتها.

وذكر أن الهيئة أعدت فريق عمل بقيادة الإدارة المالية، بالتعاون مع إدارتي الاستثمار وإدارة الأصول والممتلكات، لتنفيذ عملية حصر وتقييم ممتلكات الهيئة.

وأكد أن الهيئة تتجه حالياً إلى إدخال القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مشروعاتها، إذ بدأت بالفعل من خلال خدمات بعض مراكز فحص اللياقة الطبية، التي تتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مقابل المشاركة في الإيرادات مع الهيئة.

وشدّد على أن مشاركة الهيئة للقطاع الخاص في مشروعاتها، لا يعني أنها يمكن أن تتحول كلياً إلى خصخصة خدماتها، كونها الجهة الحكومية المسؤولة عن الصحة العامة في الإمارة.

وقال النعيمي إن خطة الهيئة التي بدأت في تنفيذها من شأنها العمل على زيادة إيرادات الهيئة المالية، سواء من خلال زيادة الدخل، أو ترشيد النفقات، وذلك دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين، مؤكداً أن عائدات الهيئة المالية من مواردها تبلغ نحو مليارين و700 ألف درهم، ما يشكل نحو 50% من موازنة الهيئة السنوية البالغ قيمتها خمسة مليارات و300 مليون درهم.

وأكد أن الهيئة استحدثت إدارة الأصول والممتلكات في هيكلها الجديد بهدف إدارة ممتلكات الهيئة، بالشكل الأمثل، ونشر الثقافة والتوعية لدى الموظفين بأهمية المحافظة عليها من خلال النشرات الداخلية.

بند الرواتب الأعلى إنفاقاً للهيئة

أفاد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي المشترك أحمد النعيمي، بأن بند الرواتب يتصدر البنود الأعلى إنفاقاً من ميزانية الهيئة السنوية، حيث يشكل 35% من إجمالي الموازنة بواقع مليار و900 مليون درهم، تأتي بعد ذلك النفقات التشغيلية والرأسمالية، مشيراً إلى أن إيرادات الهيئة يتم توريدها بشكل مستمر إلى دائرة المالية في دبي.