«إسعاف دبي» تعلن التأهب للاضطرابات الجوية

المصدر: وجيه السباعي وأشرف جمال ووام - دبي وأبوظبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، إن المؤسسة وضعت خطة عاجلة استعداداً لحالة عدم الاستقرار الجوي، وفقاً لما جاء في تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية. فيما توقع المركز أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمال سقوط الأمطار نهاراً. ونفى وجود أي تأثير في الدولة من المنخفض المداري، الذي تكون في خليج البنغال وتحرك صباح أمس، من جنوب الهند إلى جنوب شرق بحر العرب.

وتفصيلاً، أكد بن دراي أن خطة المؤسسة تقوم على رفع درجة استعداد الكوادر الإسعافية، من أطباء وفنيي الطب الطارئ ومسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف، طوال ساعات الليل والنهار، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسة وشركائها الاستراتيجيين، شرطة دبي وهيئة الصحة والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، بما يصبّ في مصلحة المريض أو المصاب أو المتعامل، لافتاً إلى التعامل مع البلاغات الواردة من غرفة عمليات الشرطة بسرعة ودقة.

وقال بن دراي إن المؤسسة تحرص على اختبار جاهزية المسعفين والسائقين في فترات متقاربة، للتأكد من أنهم على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، والتأكد من قدرتهم على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي يراوح معدلها، وفق المعايير العالمية، ما بين أربع وثماني دقائق، إضافة إلى مهارات سرعة البديهة والتصرف الواعي والتحدث بلغة المصاب أو ذويه.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار احتمالات سقوط الأمطار نهاراً، خصوصاً على السواحل وشرقاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، موضحاً أن الرياح المثيرة للغبار والأتربة سوف تنشط على المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية تراوح سرعتها من 20 إلى 35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون مضطرباً في الخليج العربي ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وأكد المركز أن غداً سيشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، إذ تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تراوح من 18 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي سيكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

كما أكد عدم وجود تأثير في الدولة من المنخفض المداري، الذي تكون في خليج البنغال وتحرك صباح أمس، من جنوب الهند إلى جنوب شرق بحر العرب، وموقعه عند خط عرض 9.8 درجات شمالاً وخط طول 73.7 درجة شرقاً، وحركته باتجاه الغرب بسرعة 18 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح في تقرير له أمس، حول الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب، أن سرعة الرياح حول مركز المنخفض تراوح من 55 إلى 65 كيلومتراً في الساعة، تصاحبه سحب ركامية ممطرة، متوقعاً أن يتحرك المنخفض المداري باتجاه الغرب إلى وسط بحر العرب.

وناشد المركز الجميع متابعة النشرات والتقارير الصادرة منه، وعدم تداول الشائعات، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجميع بآخر المستجدات.

وكان المركز حذر أمس، مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة، أحياناً.