«الإسعاف الجوي» تنقذ سائقاً أصيب بحادث مروري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنقذت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مصاباً آسيوياً، وصفت حالته بالحرجة، إثر تعرضه لحادث مروري، وقع في منطقة رزين، حيث تم نقله إلى مستشفى المفرق في أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية، يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه إصابة حرجة في منطقة رزين، وأقلعت على الفور طائرة الإسعاف الجوي إلى موقع الحادث، وتبين أن المصاب (سائق آسيوي)، وصفت حالته بالحرجة، إثر اصطدام مركبتين على طريق رزين، وتم نقله إلى مستشفى المفرق لتلقي العلاج اللازم.

يّذكر أن إدارة طيران شرطة أبوظبي تنفذ العديد من المهام الإنسانية والمجتمعية المتخصصة، المتمثلة في تقديم خدمات الإسعاف والبحث والإنقاذ والتصوير الجوي ومراقبة الطرق وغيرها، بالاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة والآليات المستخدمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.