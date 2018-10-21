«أبوظبي الدولي للصحة النفسية» يوصي بالعلاج غير الدوائي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أوصى مؤتمر أبوظبي الدولي للصحة النفسية، الذي نظمته مدينة الشيخ خليفة الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالعلاج غير الدوائي. كما دعا المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 600 طبيب ومختص في مجالات الطب النفسي، إلى منح دور أكبر للدراسات الجينية والوراثية.

وتفصيلاً، ركّزت توصيات المؤتمر (من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري)، على تشجيع مفهوم العلاج النفسي الشمولي والشخصي، حيث ينتقل الاهتمام من علاج المرض إلى علاج المريض، والاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في علاج المرض النفسي، وتوفيرها في المراكز العلاجية النفسية، وتطبيق العلاج النفسي عن بُعد.

وتضمنت التوصيات العمل على نشر الخدمات النفسية في الدولة، وتوفير الدعم للطب النفسي، وتفعيل دور وسائل العلاج غير الدوائي، لما لها من أثر إيجابي في تحسين مآل المرضى على المستوى النفسي والاجتماعي والوظيفي، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج والدورات التدريبية.

وشملت التوصيات الاهتمام بالدعم النفسي لأصحاب الهمم، عبر توفير مراكز علاجية مناسبة لحالاتهم، كل على حدة، ومساعدة العاملين في الصحة النفسية على إزالة الوصمة الاجتماعية للاضطرابات، عبر إعطاء صورة حقيقية للوضع الحالي للطب النفسي، إضافة إلى منح دور أكبر للدراسات الجينية والوراثية في مجال الطب النفسي، للوصول إلى المسببات الأساسية للاضطرابات النفسية، لما سيكون له من انعكاس مباشر على تحديث وسائل العلاج.

600

طبيب ومختص

في مجالات الطب

النفسي شاركوا

في مؤتمر أبوظبي

الدولي للصحة

النفسية.