«صحة دبي» تطلق «المزاد الذكي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة في دبي تطبيق «المزاد الذكي»، الذي يعد أحدث التطبيقات الذكية التي تستعرضها الهيئة خلال مشاركتها في الدورة الحالية لمعرض «جيتكس»، الذي يختتم اليوم في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويسهم تطبيق «المزاد الذكي» بشكل فاعل في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في مختلف المزايدات التي تطرحها الهيئة مثل تأجير محال ومساحات في مباني وممتلكات الهيئة أو بيع المواد الفائضة من أجهزة ومعدات طبية وتقنية وأثاث وغيرها. ويتيح التطبيق المتوافر حالياً باللغتين العربية والإنجليزية على متجر «أندرويد» ومتجر «أبل» المجال أمام الهيئة لتوسيع قاعدة المتعاملين معها في هذا المجال والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، والشركات، والمستثمرين لتعزيز وزيادة فرص التنافس على المزايدات ضمن نظام ذكي يتسم بالوضوح والشفافية والحيادية في كل المزايدات التي تطرحها الهيئة لتوفير الحلول المبتكرة للتسهيل على المتعاملين ضمن مبادئ الريادة والابتكار في عملها.