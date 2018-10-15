تكريم "السعودي الألماني دبي" في المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسلمت الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الإمارات تكريما خلال حفل عشاء اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للتنظيم الصحي، بحضور سعادة حميد القطامي المدير العام لهيئة صحة دبي، و ذلك تقديرا لجهود المستشفى و رعايتها للمؤتمر و الذي تم عقده في السابع من شهر أكتوبر الحالي في مركز دبي العالمي برعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي.

وفي تعليقها على المشاركة في المؤتمر والذي حمل شعار "تمكين التنظيم الصحي بالابتكار و الأدلة العلمية"، قالت الدكتورة ريم عثمان؛ إن رعاية المجموعة لهذا المؤتمر تأتي إيماناً منا بضرورة المساهمة الفعالة في تطوير القطاع الصحي وانسجاماً مع توجه هيئة الصحة دبي لتطوير الخدمات الطبية ورفع مستوى الرعاية الصحية في سبيل جعل دبي وجهة موثوقة للسياحة العلاجية، من خلال ما تمتلكه من إمكانيات و كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المرضى، إضافة إلى ذلك فإن المشاركة في هكذا مؤتمرات هو فرصة لتبادل الخبرات والطروحات التي تساعد في تحسين الممارسات الصحية لمزودي الرعاية الطبية.

مضيفة، لطالما كانت دبي مثالاً يحتذى للسعي الدؤوب والعمل المتواصل لتحقيق التميز في المجال الصحي ونحن فخورون أن نساهم في مسيرة التميز في هذا المجال، مؤكدة من جهة أخرى أن مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات في سعي حثيث لتطوير و توحيد آليات الممارسة الطبية في مستشفياتها لتبقى كما كانت على مدى السنوات السابقة محط ثقة المرضى.