«صحية الوطني» تناقش تقنية المعلومات في المجالات الصحية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، الذي يتكون من 31 مادة، ويهدف إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في أفضل الظروف، والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن لتوفير الخدمات الصحية المناسبة.

وقال رئيس اللجنة، سالم الحصان الشامسي، إنه وحسب الخطة التي وضعتها اللجنة لمناقشة المشروع، فقد تم أمس بحضور ممثلي دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الشارقة الصحية، واللجنة العليا للتشريعات بدبي، مناقشة التعديلات التي شرعت اللجنة في إدخالها على بعض مواد مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول بنود مشروعات القوانين، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة.