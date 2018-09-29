"الصحة" توفر الدواء مجانا لعدد من مرضى السرطان والروماتويد

المصدر: دبي - وام

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع - في اطار مبادرات عام زايد - مذكرتي تفاهم مع شركة "فايزر الخليج" الدوائية بهدف توفير الأدوية بشكل مجاني لـ 90 مريضا بسرطان الثدي والرئة والكليتين وأنواع السرطانات الأخرى التي يتم علاجها بأدوية الشركة الى جانب 12 مريضا بالتهاب المفاصل الروماتويدي وذلك لمدة عام كامل وقع المذكرتين بمقر الوزارة في دبي الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ومحمد فوزي رئيس مجموعة فايزر لمنطقة الخليج حيث سيتم بموجبهما تقديم الدواء للمرضى الذين تنطبق عليهم الشروط وفقا لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج.

وقال الأميري " نهدف لتحسين الحالة الصحية للمرضى بالدولة ودعم منظومة السعادة للمجتمع خاصة فئة المرضى " ..مشيرا الى ان المبادرتين تهدفان الى تحسين نتائج العلاج من خلال زيادة التزام المريض بالعلاج الموصوف له ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالتأمين الصحي والمرضى المتعثرين ماليا الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم ...وقال ان المبادرتين تشملان المرضى الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية أو بدون تغطية تأمينية.

وأوضح أن النتائج المتوقعة من المبادرتين تكمن في تأمين العلاج المناسب للمرضى المؤهلين من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية وصول المريض إلى دوائه وفقا لخطة العلاج التي يجب عليه اتباعها من خلال توفير الأدوية للمستفيدين والمرضى المؤهلين في وقت قصير والمساهمة في مساعدة الأطباء من أجل اتباع أفضل الممارسات في خطة العلاج وكذلك تمكين المريض من الاستمرار واستكمال العلاج وفقا للخطة الموضوعة من قبل الطبيب.

من جانبه أكد محمد فوزي ممثل شركة فايزر أن نتائج توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار التزام الشركة باطلاق مبادرات في عام زايد وفي إطار المسؤولية المجتمعية لدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو تحسين نوعية حياة المرضى من خلال توفير الدواء لمدة سنة كاملة بما يتوافق مع خطة علاجية واضحة من الطبيب المعالج .