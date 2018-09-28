«الصحة»: الإمارات رائدة في محاربة الغش الدوائي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات رائدة في محاربة الغش الدوائي، وتطبيق نظام اليقظة الدوائية على مستوى المنطقة، لافتة إلى أنها عضو في مركز «أوبسالا» العالمي لليقظة الدوائية، التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين حسين الأميري، إن الوزارة ابتكرت أنظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائية داخل الدولة، لمتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال، التي ترصدها اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية، برئاسة الوزارة، المتمثلة بها جميع الهيئات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة. وأكد الأميري، خلال عرض قدمه في المؤتمر الدولي الـ12 لأجهزة إنفاذ القانون لمكافحة جرائم الملكية الفكرية، الذي استضافته دبي، حرص الإمارات على تطوير التشريعات التنظيمية بشكل مستمر، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر مئات التعاميم والتحذيرات سنوياً من الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة.

وذكر الأميري أن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي، نجحت في منع هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة، مؤكداً استمرار الدولة في تطوير بنيتها الرقابية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الأدوية المزيفة.