«صحة دبي»: 85 طالباً وطالبة ضمن برنامج «طب وعلوم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت هيئة الصحة في دبي إن برنامجها «طب وعلوم» استطاع خلال عامين تمكين 85 طالباً وطالبة من أبناء الإمارات الأوائل والمتفوقين من تحقيق حلمهم واستكمال دراستهم الجامعية في الطب، بتوفير الرعاية الدراسية المتكاملة لهم، وتأمينه فرص عمل مثلى في مستشفيات الهيئة ومراكزها الصحية في دبي.

وأكدت الهيئة في تقرير لها أنها تركز من خلال البرنامج على أربعة أهداف رئيسة، في مقدمتها الاهتمام بالتنمية البشرية المواطنة، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، خصوصاً في المهن الطبية، إلى جانب إعداد كوادر مهنية مواطنة في القطاع الصحي تلبي احتياجات المجتمع الإماراتي، وتعزيز المهن والتخصصات الطبية والتمريضية داخل الدولة، خصوصاً في دبي، ودعم مفهوم الرعاية الصحية والوقائية بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية من خلال الكوادر المواطنة.

وأوضحت الهيئة أن هناك خمسة شروط أساسية للقبول في البرنامج، تتضمن أن يكون المرشح للبرنامج من مواطني الدولة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة، وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من سنتين، والحصول على قبول أكاديمي مباشر لمؤهل بكالوريوس، وأن يكون قد تخرج/‏‏‏‏ وحصل على الإعفاء من برنامج الخدمة الوطنية.

وتشمل مزايا الالتحاق بالبرنامج بالنسبة للطلبة مساهمة الهيئة في سداد الرسوم الجامعية المحددة، ومنح الطالب راتباً شهرياً 6500 درهم لتخصصات الطب، و5000 درهم للتمريض والطب المساند، إلى جانب مبلغ مالي للإيفاء باحتياجاته، وتشمل حاسباً آلياً بـ2500 درهم، وبدل الكتب 3000 درهم، وتوفير التأمين الصحي طوال مدة الرعاية، وتعيين الطالب المشمول بالبرنامج في الهيئة على وظيفة تتناسب مع مؤهله العلمي بعد اجتيازه البرنامج.