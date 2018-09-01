«الصحة» تسحب «هامر جينسنغ» لاحتوائه على مركب كيميائي خطر

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب منتج «هامر جينسنغ آند كوفي كاندي» من أسواق الدولة، لاحتوائه على مركب كيميائي غير معلن عنه هو «NorTaldalafil»، والذي يسبب ردود فعل سلبية لدى المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو الارتفاع في نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات، وفق الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، الذي أشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أعلنت عن خطورة هذا المركب الكيميائي.

وناشد الأميري أفراد المجتمع ضرورة مراجعة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المعنية لأخذ المعلومات الرسمية بخصوص أي شأن طبي أو أدوية أو أي تحذيرات طبية للأدوية والوسائل الطبية، مشيراً إلى أنه في حال رغبة الأفراد في التأكد من أية معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في دولة الإمارات والتعاميم الصادرة عنها، يمكنهم التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البريد الإلكتروني pv@moh.gov.ae أو عبر الرابط الإلكتروني لخدمة «طمني».

من جانبها، أفادت مديرة إدارة الدواء في الوزارة، الدكتورة رقية البستكي، بأن سحب المنتج جاء بناء على تقرير مختبر التحاليل المرجعي لديها، الذي أثبت احتواء المنتج على مادة «NorTaldalafil» التي تعدّ مادة كيميائية تسبب انخفاضاً شديداً في ضغط الدم.

وأشارت إلى أن التعميم صدر بعد تداول المنتج في الأسواق رغم أنه غير مسجل لدى إدارة الدواء في الوزارة، لافتة إلى أن المنتج عبارة عن حبة حلاوة القهوة ويغري حتى الأطفال، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة في حال استهلاكه من قبلهم.

وطالب التعميم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق، ومنع تداوله واستيراده في حال توافره، داعياً إلى ضرورة اللجوء إلى المستشفيات والأطباء المرخصين من قبل الوزارة أو الجهات الصحية المحلية في حال ظهور أي عوارض غير طبيعية جراء تناول هذا المنتج.