«صحة دبي» تعتزم تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الصحة في دبي تبسيط إجراءات تراخيص وتجديد المنشآت الطبية، وذلك في ضوء النظم والتشريعات المعمول بها، وحزمة التسهيلات المتوافرة والداعمة للقطاع الصحي الخاص، الذي يشهد نمواً بشكل سنوي في دبي.

«صحة دبي» تحظر على العاملين في المجال الصحي مزاولة النشاط حال انتهاء صلاحية الترخيص.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، إن «الهيئة تجري مشاورات مكثفة مع دائرة التنمية الاقتصادية، لتوحيد مقر تجديد تراخيص المنشآت الطبية الخاضعة لترخيص الهيئة والدائرة، وذلك في إطار الجهود المتكاملة بين دوائر وهيئات حكومة دبي، وتسهيلاً على المتعاملين وتفادي أي إجراءات ازدواجية محتملة خلال عملية التجديد».

ولفت إلى أن عمليات التنسيق الجارية تتجه لأن تكون الدائرة هي المقر الرسمي لتجديد ترخيص المنشآت الطبية، وذلك في ضوء التعاون المثمر القائم بين الجانبين، ضمن الشروط والمعايير المعتمدة للتجديد.

وأكد الملا حرص الهيئة على تعزيز شراكتها بالدوائر والمؤسسات المعنية، لاسيما ما يتصل بشأن القطاع الصحي الخاص وتنظيمه وإدارة شؤونه، لافتاً إلى أهمية هذا الانفتاح وتأثيره الإيجابي في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، دعا الملا العاملين في القطاع الصحي (الحكومي والخاص) التابعين للهيئة، إلى ضرورة تجديد تراخيص مزاولة المهنة قبل انتهائها بثلاثة أشهر تجنباً لأي غرامات، وحماية للطبيب وجميع المتعاملين معه، مع ضرورة الالتزام بعدد ساعات التعليم الطبي الواجبة لتجديد الترخيص، المحددة بـ40 ساعة للأطباء، و20 ساعة للصيادلة وكادر التمريض، و10 ساعات للعاملين في الخدمات الطبية المساندة.

وأوضح أن «النظم واللوائح تحظر على العاملين في المجال الصحي مزاولة النشاط حال انتهاء صلاحية الترخيص، سواء كان النشاط مرتبطاً بالأعمال السريرية أو الإدارية، فيما أشار إلى ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة (https:/‏‏‏/‏‏‏www.dha.gov.ae)، للتعرف إلى الوثائق المطلوبة وإنهاء إجراءات التجديد.