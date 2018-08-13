إنشاء نظام تبادل المعلومات الصحية في إمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي وشركة «إنجازات» لنظم البيانات، اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء وتطوير نظام «تبادل المعلومات الصحية» لإمارة أبوظبي.

وسيتم تنفيذ المشروع على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الوطنية في القطاع الصحي. وبموجب الاتفاقية، ستؤسس «إنجازات» شركة مملوكة لها بالكامل لغرض تنفيذ العقد وإدارة نظام تبادل المعلومات الصحية.

وستعمل «إنجازات» عن كثب مع دائرة الصحة ومختلف الجهات المعنية، بهدف إعداد وتطوير وإدارة برنامج لتبادل المعلومات الصحية للمرضى بين المنشآت الصحية على مستوى الإمارة،

وسيعمل النظام على دمج جميع البيانات السريرية ذات الصلة في سجل إلكتروني موحد خاص بكل مريض، لضمان سهولة وصول مزودي خدمات الرعاية الصحية والمرضى إلى المعلومات الصحية الكاملة الخاصة بالمريض، إذ سيوفر النظام للأطباء ميزة الاطلاع الفوري على السجل الطبي الموحد للمريض.