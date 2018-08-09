«صحة أبوظبي» تتلقى 3112 طلباً للعلاج في الخارج

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الصحة في أبوظبي، عن تلقيها خلال النصف الأول من العام الجاري، 17 ألفاً و796 طلباً لاستخراج شهادة ميلاد جديدة، و8081 طلباً لتجديد رخصة المهنيين الطبيين، و2904 طلبات لترخيص الكوادر الطبية، أما عدد طلبات نقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى، فقد بلغ في الفترة نفسها 2437 طلباً، ووصل عدد طلبات العلاج في الخارج إلى 3112، وهي طلبات تبلغ عدد الوثائق المطلوبة لها وثيقتين.

وأعلنت الدائرة عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة، تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية (تم)، الذي اقتضى بتحويل ثلاث وثائق تتضمن الرخصة التجارية، وجواز السفر والإقامة وخلاصة القيد إلى وثائق رقمية، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من 49 خدمة من خدمات الدائرة من دون الحاجة إلى أي وثائق ورقية.

وستشمل الميزة الجديدة الخدمات الأكثر استخداماً، التي تشمل طلب استخراج شهادة ميلاد جديدة، ترخيص الكوادر الطبية، طلب العلاج في الخارج، طلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين، ونقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى.