«دفاع مدني أبوظبي» تبحث تعميم «خطط الطوارئ» في المستشفيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بحثت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، في ورشة متخصصة، تعميم جاهزية خطط إدارة «الطوارئ والحريق وسلامة الحياة» في قطاع المستشفيات، استناداً إلى النتائج الناجحة للتمرين الاستراتيجي، الذي جرى تطبيقه أخيراً بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وعدد من الجهات المشاركة، والذي تميّز بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

واستعرضت الورشة، خلاصة الدروس المستفادة والتحديات وفرص التحسين، وركزت على تعزيز التعاون مع المستشفيات والشركاء عند التعامل مع حوادث الحريق والحوادث الطارئة.

افتتح الورشة مدير عام الدفاع المدني، العميد محمد معيوف الكتبي، الذي أوضح أن الورشة ناقشت الأفكار الإيجابية لدعم جهود التطوير للارتقاء بالأداء لتحقيق استراتيجية التخطيط لإدارة الطوارئ بشكل عام، وإدارة طوارئ الحريق بشكل خاص، وتعزيز التعاون بين الفرق المستجيبة لتحقيق السلامة العامة وزيادة ثقة الجمهور بفاعلية خدمات الدفاع المدني والجهات المستجيبة والمساندة في إمارة أبوظبي.

وأكد أهمية تعميم نتائج التمرين المشترك لتعزيز الجهود في تطبيق خطط الاستجابة للحالات الطارئة، والتعامل معها بفاعلية ومنهجية، وتقديم المساعدة وفق تجربة عملية جرى تنفيذها، بما يضمن القدرة على مواصلة الأداء، وفق أعلى المستويات.