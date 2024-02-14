حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات قصة نجاح بدأت من دبي

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المصدر:
  • الإمارات اليوم - دبي
التاريخ:

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر منصة "إكس": "القمة العالمية للحكومات، قصة نجاح بدأت من دبي وأصبحت اليوم الحدث الأهم في استشراف مستقبل العمل الحكومي دولياً."

وأضاف سموه: "خلف نجاحات القمة، فريق عمل واحد هدفه دوماً رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة... بجهودكم نساهم في صنع مستقبل أفضل للجميع، ونرسخ ريادة دبي".

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