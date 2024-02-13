ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024
محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة
كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، فريقي "روبورويال" من تركيا و"تحقيق التوازن في الوقت" من إسبانيا الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة، والتي تم عرضها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتضم 13 ابتكاراً عالمياً، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.
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