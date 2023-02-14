تعرف إلى أفضل وزير في العالم لعام 2023؟

فاز الدكتور ديفيد موينينا سينجه، وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون بجائزة "أفضل وزير في العالم" في النسخة السادسة من الجائزة العالمية.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في حفل أقيم خلال اليوم الثاني من فعاليات القمة العالمية للحكومات الوزير سينجه الذي يعد الفائز الأول في مجال التعليم والثاني أفريقياً ضمن الفائزين السابقين.

ويعتبر الدكتور ديفيد كبير مسؤولي الابتكار بمديرية العلوم والابتكار في سيراليون. ويعد أول مسؤول ابتكار رئيسي. وهو أيضاً وزير التعليم الأساسي والثانوي. عمل سابقاً كعالم أبحاث في معهد إدارة الأبحاث الافريقية في نيروبي( IBM Research Africa ).

نشأته

وُلد ديفيد ونشأ في سيراليون، وحصل على درجة الدكتوراة في مختبر أبحاث الوسائط الأعلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وهو الرئيس والمؤسس المشارك للمنظمة الدولية غير الحكومية Global Minimum (GMin).

ما هو مشروع جمين GMin الرئيسي

مشروع ابتكاري، يطلق عليه حالياً "تحديات الابتكار" ويعد أول مسابقة على الإطلاق تم إنشاءها لتعزيز ثقافة الابتكار بين طلاب المدارس الثانوية في إفريقيا، حيث يمكن للشباب الحصول على المساعدة في تحويل أفكارهم إلى حلول ملموسة.

كان المشروع واحدًا من ثلاثة فائزين من بين 1000 مرشح لجوائز مؤسسة روكفلر "مبتكرو القرن القادم".