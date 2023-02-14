"الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية"
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات أصبحت مثالاُ يحتذى به في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة.
* حكومة دولة الإمارات كانت قادرة على إيجاد سياسات سريعة ومرنة لكي تقوم بإنعاش الاقتصاد إثر جائحة كورونا.
* عندما تنمو اقتصادات المنطقة يزداد عدد الفرص الوظيفية، ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لا بد من ترقية المهارات في سوق العمل.
* المنطقة تسجل أعلى معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.
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