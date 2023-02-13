محمد بن راشد وبارزاني يتبادلان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، مسرور بارزاني، على هامش أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023، التي تنعقد في دبي اليوم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ورحّب سموه ببارزاني والوفد المرافق في مستهل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات عمر سلطان العلماء، وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والعراق الشقيق، خصوصاً إقليم كردستان العراق، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومسرور بارزاني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمق الروابط الأخوية المتينة والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق الشقيق، خصوصاً إقليم كردستان العراق. من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون بين الإمارات والعراق خصوصاً إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.