4.5 % نمواً متوقعاً لاقتصاد مصر خلال 2023

قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري كانت تصل إلى نحو 5%، ومن الممكن أن يبلغ نحو 4.5%، في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، خلال فعاليات الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، أن مصر أجرت إصلاحات كبير منذ الإعلان عن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2016، لافتاً إلى أن ذلك ساعدها بقوة خلال الجائحة، وكان أداء الاقتصاد المصري متميزاً في وقت كان فيه العديد من دول العام تشهد تراجعاً.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة برزت تحديات أخرى على الصعيد العالمي، بما في ذلك مستويات التضخم، وارتفاع كلفة الطاقة والمواد الغذائية، فضلاً عن كلفة أسعار الفائدة والتمويل، حيث أثرت كل هذه العوامل مجتمعة في توقعات الأداء خلال العامين الجاري والمقبل.

وبيّن أن الموازنة العامة لمصر خلال العام الجاري كانت تستهدف عجزاً كلياً 6%، مشيراً إلى أنه مع الأوضاع المتعلقة بسعر الصرف، واستمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية، فإن تقديراتنا للفائض الأولي في الموازنة عند 1.5%.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة السابعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، تحت عنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.. التحديات والفرص»، التي تنظمها وزارة المالية بالشراكة مع صندوق النقد العربي.

وناقش المنتدى التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة، والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية.