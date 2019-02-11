روسلانسكي: بيانات الإنترنت ليست كافية لاتخاذ القرارات

المصدر: أمين الجمال – دبي

قال نائب الرئيس الأول لـ«Linkedin»، رايان روسلانسكي: «من الضروري استقاء البيانات من المصادر المختلفة والصحيحة حتى تسفر عن قرارات صحيحة، إذ إن توافر هذه البيانات على الإنترنت فقط، ليس كافياً للاعتماد عليها في اتخاذ القرارات»، مضيفاً أن تحليل التخصصات التي يرغب الطلبة في دراستها، والتي سيتطلبها سوق العمل مستقبلاً، تتطلب البحث عن البيانات من جميع المصادر الممكنة، وليس الاعتماد على مصدر واحد فقط.

جاء ذلك خلال جلسة مستقبل التعليم، في اليوم الأول من أيام القمة العالمية للحكومات التي تقام حالياً في دبي، وتحدثت في الجلسة طبيبة علم النفس الإكلينيكي، الدكتورة شيفالي تساباري.

وذكر روسلانسكي أن «الذكاء الاصطناعي» أصبح ضرورة لا غنى عنها، لأنه بدأ يدخل في تصنيع برامج مؤتمتة، تعتبر الأساس لصناعات متعددة، تعتمد على التقنية، ما يؤكد أنه سيكون أساساً للصناعات كافة، خصوصاً أن 65% من الطلبة الدارسين في المرحلة الابتدائية حالياً سيحصلون في العام 2025 على وظائف ليست موجودة الآن.

من جانبها طالبت الدكتورة شيفالي تساباري، أولياء أمور الطلبة ومعلميهم بالتعامل مع الأطفال بوعي، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للخطأ والتصويب، كفرصة للتعلم من الأخطاء.

ولفتت إلى أن العلاقة بين المعلم والطالب لابد أن تبنى على التقارب والتفهم لحاجة الطالب كطفل يحتاج إلى توعية وإرشاد، ومساحة لخوض التجربة وتصويب أخطائه والإشادة بنجاحاته.