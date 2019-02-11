محمد بن راشد يكرّم فيروز الدين بجائزة أفضل وزير في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزير الصحة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الدكتور فيروز الدين فيروز، بجائزة أفضل وزير في العالم، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري.

واختير فيروز من بين ستة مرشحين نهائيين للجائزة، التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع مؤسسة «بي دبليو سي»، التي تولت مهمة استكشاف التجارب المميزة ومتابعة إنجازات الوزراء، وتقييم مدى الأثر الإيجابي الذي أحدثوه على مستوى العمل الحكومي والمجتمع، فيما تولت لجنة مكونة من رؤساء المنظمات الدولية والقطاع الخاص العالمي عملية تقييم الترشيحات واختيار أفضل المرشحين.

وقاد فيروز مبادرة تلقيح 9.5 ملايين طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، و«استراتيجية الصحة الوطنية 2020»، وخلال فترة عمله وزيراً للصحة، حققت توقعات معدل الأعمار عند الولادة ارتفاعاً بمقدار سبع سنوات، وانخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19%.

وسبق الإعلان عن الفائز، دراسة ملفات المرشحين النهائيين الستة من أفغانستان وفنلندا وناميبيا وإندونيسيا، إضافة إلى وزيرين من الهند، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء دوليين وشخصيات بارزة يمثلون جهات عالمية محايدة، من خلال بحث معمق في إنجازاتهم واختيار أكثرهم تميزاً للفوز بجائزة الوزير الأفضل عالمياً، التي لا تستقبل ترشيحات لوزراء من دولة الإمارات، حفاظاً على الاستقلالية والحيادية.

وتمّت عملية البحث والتقييم وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على المشروعات والمبادرات التي أطلقها أو نفذها الوزراء المرشحون، إضافة إلى توظيف الابتكار في تنفيذ المشروعات الحيوية التي عملوا عليها، وما كان لها من أثر إيجابي ومستدام في حياة الشعوب.