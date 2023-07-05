«لجان الإمارات» تستكمل جاهزية مقارها لانتخابات «الوطني» 2023

استكملت «لجان الإمارات» استعداداتها وجاهزيتها لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بهدف دعم العملية الانتخابية من جوانبها كافة، وتوفير العوامل اللازمة لنجاح الدورة الانتخابية المقبلة، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد اعتمدت تشكيل «لجان الإمارات» لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في اجتماع سابق لها، والتي يندرج ضمن مهامها رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

وأكد وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، طارق هلال لوتاه، أن تشكيل لجان الإمارات يُعد خطوة مهمة في مسيرة العمل المتواصل لضمان التميز في تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ نظراً للدور المحوري والفاعل الذي تقوم به لجان الإمارات في إدارة العملية الانتخابية.

وأشار إلى الدور الكبير الذي قامت به لجان الإمارات في نجاح الدورات الانتخابية الأربع السابقة، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة لها في الدورة الانتخابية المقبلة، لما تشكله من حلقة وصل بين المواطنين في الإمارة والإدارة الانتخابية متمثلة في اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها.

يُشار إلى أن لجان الإمارات تُشكل بمعدل لجنة في كل إمارة، وتضم ممثلين عن ديوان حاكم الإمارة والشرطة والبلدية، إضافة إلى شخصيات من القطاع الأهلي، على أن يقوم ديوان الحاكم بتحديد رئيس للجنة من بين أعضائها.

وتتلخص مهام لجنة الإمارة في وظائف عدة، أهمها: توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات وتحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، واستلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات، وتزويد المرشحين بها في حال طلبوا ذلك.

يذكر أنه قد أعيد تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات في شهر أغسطس 2022، برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، وهي تتمتع بالصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية من جوانبها كافة.

وتقوم اللجنة بتحديد الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة، وتحديد يوم انعقاد الانتخابات في كل إمارة، وطريقة أخذ أصوات الناخبين، والنظر في الطعون الانتخابية والفصل فيها، ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.

وتتضمن لجنة إمارة أبوظبي: سيف علي سيف القبيسي رئيساً، وعضوية العميد حامد محمد الهاجري، وأحمد فاضل المحيربي، والمهندس عبدالله حمدان العامري، وناصر خميس الجنيبي، ومريم عبدالله المحياس، وحمد محمد الظاهري، وراشد علي الغفلي، وأحمد عبدالله المرر، وعبدالله إبراهيم المرزوقي.

وتم تحديد مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كمقر للجنة إمارة أبوظبي، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة دبي: عيسى محمد خليفة المطيوعي رئيساً، وعضوية وسام العباس حسين لوتاه، وراشد أحمد راشد الجميري المهيري، والدكتور علي أحمد ثاني بن عبود، وسيف عمر الدليل الرميثي، وخليفة ثاني أحمد بن عبود الفلاسي، وسمية خليفة أحمد بن حماد.

وتم تحديد مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا) كمقر للجنة إمارة دبي، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة الشارقة: المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيساً، وعضوية أحمد حمد السويدي، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، وهيا محمد السلمان، وعبدالرحمن سعيد بن شاهين السويدي.

وتم تحديد مقر المجلس الاستشاري كمقر للجنة إمارة الشارقة، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:30 مساءً.

وتتضمن لجنة عجمان: راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيساً، وعضوية راشد خلفان بدر، والعقيد يوسف أحمد سلطان العجماني، وعبدالرحمن راشد النعيمي، وشيخة عبدالله سعيد النعيمي.

وتم تحديد قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان كمقر للجنة إمارة عجمان، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة أم القيوين: المستشار راشد جمعة حميد آل علي رئيساً، وعضوية العقيد عبيد علي فاضل بن فاضل الغفلي، وأحمد طيب محمد صالح آل بوكشة، وضياء سلطان حميد بن ربيعه آل علي. وتم تحديد وزارة تنمية المجتمع كمقر للجنة إمارة أم القيوين، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً.

وتتضمن لجنة رأس الخيمة: الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيساً، وعضوية منذر محمد بن شكر الزعابي، والمستشار محمد أحمد الكيت، والعميد عبدالله خميس الحديدي، وأحمد عبيد المؤذن الطنيجي.

وتم تحديد الديوان الأميري كمقر للجنة إمارة رأس الخيمة، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 7:30 صباحاً حتى 3:30 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 12 ظهراً.

وتتضمن لجنة الفجيرة: اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيساً، وعضوية سالم محمد الزحمي، وعبدالله محمد الحنطوبي، وأحمد سعيد الظنحاني، وطارق محمد إبراهيم حمدان الهنائي.

وتم تحديد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة كمقر للجنة إمارة الفجيرة، والذي سيعمل خلال الأيام من الاثنين ولغاية يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 3:00 مساءً.

أهم مهام واختصاصات لجان الإمارات

• استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية.

• تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون.

• التنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية.

• اقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في كل إمارة.

• توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية.

• استلام طلبات الترشح ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية.

• طارق لوتاه: «تشكيل لجان الإمارات خطوة مهمة في مسيرة العمل المتواصل، لضمان التميز في تنظيم الدورة الخامسة من انتخابات (الوطني)».