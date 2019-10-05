أسماء وعدد اصوات الفائزين في انتخابات المجلس الوطني 2019

المصدر: أشرف جمال- أبوظبي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للفائزين في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وفاز عن إمارة أبوظبي، المرشح سهيل نخيرة سهيل العامري بـ 2624 صوتاً قائمة المرشحين ، يليه في المركز الثاني خلفان راشد الشامسي بـ 2495 صوتاً، وناعمة محمد المنصوري 444 صوتاً، وموزة محمد مسلم العامري 370 صوتاً.

وفي إمارة دبي تصدر حمد احمد سلطان الرحومي 1517 صوتاً، يليه أسامة احمد الشعفار 1032 صوتاً، ومريم ماجد خلفان بن ثنية 374، وسارة محمد أمين فلكناز 333 صوتا.

وفي الشارقة تصدر المرشح حميد علي العبار الشامسي بواقع 1227 صوتاً، يليه عدنان حمد الحمادي 985 صوتاً، يليه عبيد خلفان عبيد الغول في المركز الثالث بـ 947 صوتأ

وفي رأس الخيمة تصدر يوسف عبدالله الشحي 2569 صوتاً، يليه سعيد راشد العابدي 1649 صوتاً، واحمد عبدالله محمد الشحي 1501 صوتاً.

وفي عجمان تصدر احمد محمد أبو شهاب السويدي بواقع 660 صوتاً، وهند حميد بن هندي العليلي بـ 114 صوتاً.

وفي الفجيرة، فاز محمد أحمد اليماحي بإجمالي 2160 صوتاً، يليه صابرين حسن اليماحي بإجمالي 955 صوتاً، وأخيراً فاز في أم القيوين، محمد عيسى الكشف بمجموع أصوات 919 صوتاً، تلاه عذراء حسن حميد بن ركاض 270 بإجمالي 270 صوتاً.